Starfield: video di gameplay dall’Xbox & Bethesda Games Showcase

Starfield è tornato a mostrarsi in occasione dell’Xbox & Bethesda Game Showcase con un primo corposo video di gameplay che ci permette di vedere finalmente per la prima volta il titolo in azione con una panoramica sul mondo di gioco e sul gameplay.

Il video di gameplay conferma la visuale mista, in prima e terza persona, offrendo un primo sguardo sguardo all’HUD, ai combattimenti e al mondo di gioco che appare esteso e ricco di dettagli. Nel video si vede anche l’editor per i personaggi, che promette un’ampia libertà assoluta nella personalizzazione del nostro protagonista, con uno stratificato sistema di abilità e altre tecnologie da sviluppare.

Nel gioco sarà presente inoltre un sistema di costruzione della nave spaziale, che potremo modificare in ogni aspetto. Potremo quindi effettivamente pilotare la nave, alternando visuale in prima e in terza persona per viaggiare da un pianeta all’altro e combattere contro le unità ostili.

Con Starfield, Bethesda conferma la volontà di costruire un open world quanto più possibile ricco e complesso, evolvendo in maniera sostanziale quanto fatto finora nella storia del team, che si è specializzato in questo genere ormai da anni.

Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4″, si legge nella sinossi della pagina Steam.

In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità.