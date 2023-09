Starfield: Bethesda intende supportarlo per almeno 5 anni

Starfield verrà supportato per almeno 5 anni. A riferirlo è stato Todd Howard, il capo di Bethesda, in occasione in un intervista rilasciata durante podcast “AIAS Game Maker’s Notebook”. Howard ha riferito che l’idea è di continuare a supportare iò GDR ancora a lungo, espandendo le possibilità dell’esperienza anche grazie al supporto dei mod.

Una cosa che abbiamo imparato dai nostri giochi precedenti come Skyrim e Fallout è che le persone vogliono giocarci per un periodo di tempo veramente lungo“, ha spiegato Howard. “Dunque per quanto riguarda Starfield direi che l’intenzione è di renderlo un gioco da giocare ancora a lungo”. Anche un gioco come Skyrim, che al lancio era già un titolo veramente molto vasto e a guardarlo oggi con tutte le aggiunte e le mod è diventato un’esperienza molto più grande. È un gioco che è ancora giocato dopo 12 anni da una grande quantità di persone. Se si guarda al nostro pubblico, sono abituati a immergersi in questi giochi e vogliono contribuire alla loro espansione”

Come sappiamo, il gioco accoglierà il prossimo anno il supporto ufficiale alle mod che permetterà ai giocatori di modificare ogni singolo aspetto del gioco, donando loro la possibilità di arricchire l’esperienza ludica di Starfield in modi unici e sorprendenti. Insomma, sembra che il gioco sia destinato a diventare ancor più profondo e strutturato grazie agli sforzi degli sviluppatori e dei modder. E francamente noi non vediamo l’ora di scoprire cosa ha in serbo per noi la nuova avventura spaziale di Bethesda.

Nel frattempo vi ricordiamo che Starfield ha riscosso uno straordinario successo di critica e pubblico. Se siete interessati a saperne di più sul gioco, trovate la nostra recensione a questo indirizzo.

Starfield è disponibile su PC, Xbox Series S/X ed è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.