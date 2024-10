Apple punta a conquistare il mercato della smart home con una nuova strategia ambiziosa dopo aver faticato a competere con Amazon e Google. Nei prossimi due anni, la casa diventerà una priorità per Apple, che svilupperà nuovi dispositivi e software come il sistema operativo homeOS e uno smart display.

La strategia di Apple per conquistare le nostre case

Per raggiungere questo obiettivo, Apple ha contribuito alla creazione del protocollo Matter, che assicura la compatibilità con dispositivi di altre aziende come Google e Amazon, superando così il limite storico dei suoi prodotti: un ecosistema troppo chiuso. La nuova strategia si baserà anche su un’integrazione massiccia dell’intelligenza artificiale con la piattaforma Apple Intelligence, destinata a migliorare l’automazione domestica e il controllo preciso delle applicazioni. Un nuovo sistema chiamato App Intents permetterà all’assistente vocale Siri di gestire funzionalità specifiche delle app, facilitando l’interazione e l’automazione.

Il primo schermo intelligente di Apple

Il mercato degli accessori per la casa intelligente è stagnante da alcuni anni e perfino Amazon sembra aver incontrato qualche difficoltà. Questo significa che Apple ha una finestra di opportunità.

Uno dei primi grandi passi sarà il lancio di un nuovo smart display, pensato per riprodurre contenuti in streaming da Apple TV+, effettuare videochiamate FaceTime, navigare su internet e accedere a diverse applicazioni come Calendario e Note. Il dispositivo, simile a un iPad ma più accessibile, potrebbe essere posizionato in diversi punti della casa, un po’ come si fa oggi con l’HomePod mini.

Un secondo schermo più grande e meno mobile, da scrivania, è previsto per una fase successiva e avrà un prezzo più elevato (circa 1000 dollari) e si concentrerà sul monitoraggio della sicurezza domestica, sulla videoconferenza avanzata e sulla riproduzione di contenuti multimediali con audio di alta qualità. Come noto ormai da un po’ di tempo, avrà uno schermo montato su un braccio robotico rotante, caratteristica che lo distinguerà dai prodotti concorrenti.