Epic Games Store: giochi gratis del 17 agosto 2023 disponibili

Su Epic Games Store è possibile scaricare i giochi gratis della settimana che saranno disponibili da oggi 17 agosto fino al 24 agosto 2023 alle ore 16:59. Si tratta di Black Book e Dodo Peak: scopriamoli meglio.

Black Book è un action GDR ad ambientazione fantasy che adotta un sistema di combattimento ispirato ai card game a turni. Il gioco racconta di una giovane ragazza di nome Vasilisa, destinata a diventare una strega, che decide di gettare via il suo destino e sposare il suo amato. Quel sogno, però, si infrange quando il suo promesso sposo muore in circostanze misteriose. Addolorata per il suo amore perduto, Vasilisa cerca il Libro Nero, un artefatto demoniaco, che si dice sia abbastanza potente da esaudire qualsiasi desiderio per colui che scopre tutti e 7 i suoi sigilli.

Sinossi:

Lasciati trasportare da questa avventura GDR che pone grande enfasi sulla trama, lanciandoti in un sistema di combattimento basato sulle carte ed esplorando un mondo in cui la realtà è vicina al mito. “Black Book” rientra nel genere dei GDR d’avventura e racconta l’inquietante storia di una giovane maga, che ha dedicato la sua vita a servire le tenebre. Tuffati nel freddo e affascinante mondo dei racconti popolari slavi e porta alla luce i segreti che si celano nell’oscurità.

Dodo Peak, invece, è un titolo che si rifà ai classici degli arcade a piattaforme, ma con un tocco moderno. Sinossi:

Vesti i panni di un dodo che deve andare alla ricerca dei pulcini scomparsi per salvarli da un serie di montagne pericolose. Conducili al sicuro evitando ostacoli e nemici! Dodo Peak si rifà ai classici degli arcade a piattaforme, ma con un tocco moderno. Raccogli le monete, evita i serpenti insidiosi e le scimmie malvagie, raccogli potenziamenti che ti renderanno superveloce o invincibile e metti a segno il tempo migliore in una serie di isole create a mano. Sblocca nuovi dodo più veloci per affrontare livelli ancora più difficili. Man mano che il tuo stormo crescerà, il gioco si farà sempre più duro!

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo, e loggarvi. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.

