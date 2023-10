Epic Games Store: giochi gratis del 2 novembre 2023 svelati ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quale saranno i giochi gratis disponibili a partire dalla prossima settimana, ossia dal 2 novembre. Si tratta di F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch e Turnip Boy Commits Tax Evasion. Vediamoli nel dettaglio.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch è un particolare metroidvania incentrato su esplorazione e combattimento che ci porta a vestire i panni di un coniglio antropomorfo. “Esplora innumerevoli aree uniche in una mappa in stile metroidvania. Fist (pugno), Drill (trivella) e Whip (frusta) sono tre armi con stili di combattimento completamente diversi tra loro che permettono di passare dagli attacchi combo a quelli a danni elevati e a lungo raggio senza problemi” recita la descrizione ufficiale.

“Decine di nemici e boss che brandiscono le loro armi speciali ti sfideranno con squisite tattiche di cooperazione e schemi di combattimento completamente diversi tra loro, per un’esperienza di gioco ogni volta rinnovata.”

Turnip Boy Commits Tax Evasion, invece, è un simpatico gioco d’avventura di Snoozy Kazoo. Nel gioco vestiremo i panni di un’adorabile rapa che in realtà rappresenta un’assoluta minaccia per la società. Dopo essere stati sfrattati di casa per evasione fiscale, intraprenderemo una ricerca epica per pagare l’enorme debito contratto con il sindaco Cipolla. Utilizzeremo strumenti da giardinaggio per risolvere “plantastici” rompicapi, incontreremo eccentrici personaggi basati su frutta e verdura e combatteremo contro pericolosi animali di ogni stazza.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.