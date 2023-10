Epic Games Store: giochi gratis del 19 ottobre 2023 svelati ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quale saranno i giochi gratis disponibili a partire dalla prossima settimana, ossia dal 19 ottobre. Si tratta di The Evil Within e Eternal Threads.

The Evil Within non ha di certo bisogno di presentazioni. Parliamo dell’ottimo survival horror sviluppato da Tango Gameworks e pubblicato nel 2014. Il gioco racconta la storia del detective Sebastian Castellanos, che durante le indagini su di un efferato omicidio si ritrova catapultato in una sorta di realtà parallela, abitata da creature raccapriccianti e pericolose.

Eternal Threads, invece, è un gioco di rompicapo single player in prima persona dove la manipolazione del tempo, le scelte e le relative conseguenze giocheranno un ruolo importantissimo. “L’intera narrazione segue i sei personaggi principali attraverso svariate scelte operate su più linee temporali, che potrai vivere nel modo che riterrai più opportuno. Puoi concentrati sulla vicenda di un personaggio in particolare alla volta, seguendone le scelte nella linea temporale, per poi tornare all’inizio e passare a un altro personaggio.

Puoi affrontare la storia come un detective forense, osservando il risultato finale per poi ripercorrere a ritroso gli eventi, ovvero analizzare gli effetti per determinarne le cause. O puoi semplicemente seguire il tutto in ordine cronologico, analizzando e modificando le decisioni dei personaggi nel corso della settimana.” recita le descrizione ufficiale.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.