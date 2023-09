Epic Games Store: giochi gratis del 28 settembre 2023 svelati ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quali sanno i giochi gratis disponibili a partire dalla prossima settimana, ossia dal 28 settembre. Si tratta di Soulstice e Model Builder.

Soulstice è un interessante action RPG che pone l’accento sul suo sistema di combattimento stratificato e frenetico. Nel gioco controlleremo Briar e Lute, due sorelle che sono state trasformate in una Chimera, l’unica creatura in grado di opporsi agli Spettri che hanno invaso il loro mondo. Briar ha acquisito una forza e una resistenza sovrumane, mentre Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è diventata uno Spirito dai poteri mistici. La loro missione sarà quella di riconquistare una città in rovina che è stata invasa dagli Spettri. Trovate la nostra recensione a questo indirizzo.

Model Builder, invece, è un gioco di simulazione che ci porta all’interno del garage di un appassionato di modellini per aiutarlo ad assemblare, customizzare e restaurare tutta una serie di modelli 3D.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.