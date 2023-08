Epic Games Store: giochi gratis del 24 agosto svelati ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quale saranno i giochi gratis disponibili a partire dalla prossima settimana, ovvero a partire dal 24 agosto: si tratta dell’RTS Homeworld: Deserts of Kharak. Deserts of Kharak è uno strategico in tempo reale con combattimenti a terra, prequel dei classici giochi della serie Homeworld. Radunate la vostra flotta e conducetela alla vittoria tra le sabbie mobili di Kharak in questo avvincente gioco strategico per PC di Blackbird Interactive, lo studio fondato dagli sviluppatori di Homeworld e Company of Heroes. In Homeworld: Deserts of Kharak intraprenderete un viaggio tra i deserti di Kharak, dove ogni duna può celare una minaccia.

Nella campagna di Deserts of Kharak, dalle profondità del deserto meridionale emerge un’anomalia. Viene inviata una spedizione, ma la questione non è così semplice. Scoprite la storia di Rachel S’jet in un’emozionante campagna in cui guiderà il suo popolo in una missione che svelerà il loro destino. Prendete il controllo di flotte di veicoli di terra e di aria progettati per conquistare il deserto: da veicoli d’assalto agili e leggeri a incrociatori imponenti e pesanti. Posizionate la vostra flotta per trarre vantaggio dalle alture o pianificate delle imboscate da tendere tra le dune durante i combattimenti a terra. Attaccate i nemici durante le loro operazioni di ricerca o affrontate il loro esercito in scontri diretti. Gareggiate online in solitaria o insieme agli amici in varie modalità di gioco, tra cui le partite classificate: scalate i ranghi e arrivate a comandare la flotta più potente di Kharak.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo, e loggarvi. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.

