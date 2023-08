Dragon Ball Z: Kakarot, il DLC 5 ci porta al Torneo Tenkaichi

Disponibile da oggi il quinto, nuovissimo DLC per Dragon Ball Z: Kakarot, dedicato al 23° torneo Tenkaichi.

Da oggi è disponibile il DLC 5 di Dragon Ball Z: Kakarot, che ne espande la storia offrendo ai giocatori la possibilità di vivere una trama proveniente direttamente dall’adolescenza di Goku. Ambientato durante il 23° Torneo Mondiale, a cui è dedicato l’ultimo episodio dell’anime di Dragon Ball, il DLC inviterà i giocatori nell’arena per un’intensa competizione con una serie di combattimenti epici che richiameranno l’opera originale di Akira Toriyama.

Ma, dato che la storia è ambientata prima degli eventi di Dragon Ball Z, nell’arena ogni abilità dei personaggi rispecchierà la trama del manga: i giocatori saranno limitati nell’utilizzo del ki e non potranno volare durante i combattimenti! Per vincere il Torneo Mondiale dovranno quindi sfruttare al massimo tutte le proprie abilità e il proprio ingegno. Mentre saranno impegnati nei combattimenti principali nell’arena, i giocatori potranno anche esplorarne i dintorni, scoprire nuove missioni secondarie e sbloccare altri contenuti esclusivi del gioco.

Dragon Ball Z: Kakarot, lo ricordiamo, è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, oltre a essere compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sinossi del gioco:

Rivivi le emozionanti avventure di Goku in Dragon Ball Z: Kakarot! Oltre alle epiche battaglie, tuffati nel mondo di Dragon Ball Z: combatti, pesca, mangia e allenati con Goku. Esplora nuove zone e vivi le avventure del mondo di Dragon Ball Z mentre ripercorri la storia e crea forti legami con gli altri eroi dell’universo. Vivi la saga di DBZ e scopri dei dettagli che risponderanno a questioni irrisolte del mondo della serie. Affronta le battaglie iconiche: lotta in vasti campi di battaglia con ambienti distruttibili e combatti epiche battaglie con i boss che metteranno alla prova i limiti delle tue capacità. Accetta la sfida e aumenta il tuo livello di potenza! Vivi come Goku: pesca, vola, mangia, allenati e fatti strada attraverso le saghe di DBZ, facendo amicizia con un cast massiccio di personaggi tratti dalla serie.

