Tra il 2010 e il 2012 è stato il giocattolo più venduto in assoluto, con milioni di pezzi all’attivo e migliaia di fan appassionati di ogni età. Un successo senza precedenti, da cui è nata un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni con tanto di tornei provinciali, regionali e nazionali, che hanno poi condotto un giovanissimo campione italiano a partecipare al mondiale in Canada. Dopo ben più di duemila anni di storia – esistono dai tempi dei Greci e dei Romani – le trottole continuano ad appassionare i bambini, soprattutto se sono di nuova generazione con tanto di serie tv e linea di giocattoli dedicata. Il nuovo fenomeno si chiama Beyblade X e, con decine e decine di tornei previsti in tantissime città italiane disseminate in tutto lo stivale, è pronto a infiammare lo spirito competitivo dei tantissimi blader italiani. In gioco la qualificazione alla finale nazionale, che si disputerà a novembre all’interno di Milan Games Week & Cartoomics.

Ispirate a uno dei manga giapponesi più noti e amati in assoluto al mondo, le trottole Beyblade vantano una community di appassionati vastissima che adesso è pronta a tornare in campo per contendersi il titolo di campione italiano. A giorni partirà infatti l’Instore Experience, che si svolgerà in più di 100 negozi di giocattoli, arrivando a toccare oltre 70 città italiane, da Milano a Siracusa (su Beybladex.it la mappa completa). In questa prima fase, che fungerà d’allenamento in vista della finalissima di Milano, i partecipanti potranno caricare autonomamente i loro punteggi sul sito ufficiale, con la possibilità di monitorare in tempo reale la loro posizione in classifica e provare ad aggiudicarsi uno dei 3 pass disponibili che permetteranno ai fortunati estratti di accedere di diritto alla Finale. Il campionato nazionale entrerà nel vivo dell’azione con la seconda fase, quella del Master Tour che verrà inaugurato dall’elettrizzante atmosfera del Gran Premio d’Italia di Formula Uno: durante la prima tappa, sabato 31 agosto, gli aspiranti campioni di Beyblade X avranno la possibilità di sfidarsi all’ultimo lancio di trottola nel cuore del centro storico di Monza, in Piazza Roma, in occasione del tradizionale Fuori GP. Da lì in poi le competizioni proseguiranno da settembre a novembre e si snoderanno in diverse città per un totale di 20 tappe. Per partecipare basterà registrarsi e prendere parte al torneo, cercando di aggiudicarsi in tutti i modi un posto nella finalissima di Milano. Saranno soltanto 24 i blader a varcare la soglia di Fiera Milano (Rho) dove – tra il 22 e il 24 novembre – si terrà MGWCMX 2024: è qui andrà in scena il gran finale che incoronerà il Campione Italiano di Beyblade X.

Per mantenersi in allenamento e arrivare al torneo preparati a battere tutti gli avversari, ogni blader non potrà fare a meno della Quarta Generazione al completo, a partire dallo Starter Pack, che include un’esclusiva trottola dotata dell’innovativo X-Celerator Gear System – ideato per aumentare la velocità – e un potentissimo lanciatore Beyblade X. Gli aspiranti Beymaster più competitivi non potranno fare a meno del Battle Set, il set da battaglia Xtreme che comprende il Beystadium Xtreme e ben due trottole. Ma come si svolgono queste appassionanti sfide? In ogni scontro, i blader si contendono la vittoria posizionandosi l’uno di fronte all’altro con le trottole nell’arena. Al grido di “Tre, Due, Uno, Pronti, LANCIO!” le trottole vengono lanciate e iniziano la loro vorticosa danza verso la vittoria, vince chi guadagna più punti e arriva alla fine indenne.

L’intera linea dedicata a Beyblade X firmata Hasbro crea un ponte tra il mondo dei giocattoli e quello dell’anime: la nuova serie anime (di cui vi mostriamo la sigla originale), in onda dal 26 agosto su Boing e Boing Plus – canale 40 del digitale terrestre free e canale 45 – racconta le vicende di un gruppo di blader che si uniscono per scalare insieme i ranghi e dimostrare di essere i migliori. Una storia avvincente che vanta un team creativo d’eccezione: scritta da Hikaru Muno e Homura Kawamoto, i creatori dell’acclamato Kakegurui, e disegnata da Posuka Demizu, l’artista dietro una delle serie manga più vendute, The Promised Neverland, la nuova serie promette già di far vivere nuove emozioni e appassionanti sfide nell’iconico universo Beyblade.