Epic Games Store, gioco gratis del 2 novembre 2023 disponibile

Su Epic Games Store è possibile scaricare il gioco gratis della settimana che sarà disponibile da oggi 2 novembre 2023 fino al 9 novembre 2023. Si tratta di Turnip Boy Commits Tax Evasion. Vediamolo nel dettaglio.

Turnip Boy Commits Tax Evasion, invece, è un simpatico gioco d’avventura. Nel gioco vestiremo i panni di un’adorabile rapa che in realtà rappresenta un’assoluta minaccia per la società. Dopo essere stati sfrattati di casa per evasione fiscale, intraprenderemo una ricerca epica per pagare l’enorme debito contratto con il sindaco Cipolla.

Utilizzeremo strumenti da giardinaggio per risolvere “plantastici” rompicapi, incontreremo eccentrici personaggi basati su frutta e verdura e combatteremo contro pericolosi animali di ogni stazza.