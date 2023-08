Epic Games Store: gioco gratis del 24 agosto 2024 disponibile

Su Epic Games Store è possibile scaricare il gioco gratis della settimana che sarà disponibile da oggi 24 agosto fino al 31 agosto 2023 alle ore 16:59. Si tratta di Homeworld: Deserts of Kharak.

Homeworld: Deserts of Kharak è uno strategico in tempo reale con combattimenti a terra, prequel dei classici giochi della serie Homeworld.

“Raduna la tua flotta e conducila alla vittoria tra le sabbie mobili di Kharak in questo avvincente gioco strategico per PC di Blackbird Interactive. Nella campagna di Deserts of Kharak, dalle profondità del deserto meridionale emerge un’anomalia.

Viene inviata una spedizione, ma la questione non è così semplice. Scopri la storia di Rachel S’jet in un’emozionante campagna in cui guiderà il suo popolo in una missione che svelerà il loro destino.“si legge nella descrizione ufficiale.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo, e loggarvi. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.