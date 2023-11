Epic Games Store, gioco gratis del 9 novembre 2023 svelato ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quale sarà il gioco gratis disponibile a partire dalla prossima settimana, ossia dal 9 novembre. Si tratta di Golden Light. Vediamolo nel dettaglio.

Golden Light è è un folle sparatutto pieno di umorismo nero, con elementi roguelike e un’atmosfera inquietante. Giocabile da soli o in modalità cooperativa, il titolo è ambientato nella Meat Zone, dove gli oggetti danno la caccia al protagonista. “Mangia le armi, fatti spaventare e metti in discussione i tuoi stessi pensieri in questo sparatutto roguelike prop hunt survival-horror sulla carne. I muri ti osservano!” recita la descrizione ufficiale.

Tra le caratteristiche del gioco, troviamo livelli procedurali, armi generate in maniera casuale, elementi spaventosi procedurali, una bicicletta parlante e tanto altro ancora.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.