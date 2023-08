Epic Games Store, gioco gratis del 31 agosto 2023 svelato ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quale sarà il gioco gratis disponibile a partire dalla prossima settimana, ossia dal 31 agosto. Si tratta di Cave Story+.

Cave Story+ è l’acclamato titolo action-adventure realizzato dallo sviluppatore indipendente Daisuke Amaya in stile 8/16 bit. “Vi sveglierete in una caverna senza ricordare chi siete, da dove venite o perché vi trovate in un luogo simile. Esplorando il villaggio di Mimiga scoprirete che gli spensierati Mimiga sono ora minacciati da uno scienziato folle – recita la descrizione ufficiale.

Il destino dei Mimiga poggia interamente sulle spalle di un tranquillo ragazzino che soffre di amnesia e non riesce a ricordare neanche il suo nome. Corri, salta, spara, vola e fatti strada in un intenso action-adventure ispirato ai classici giochi a 8 bit e 16 bit. Prendi il controllo e svela l’origine del potere di questo mondo, ferma i deliranti piani dello scienziato malvagio e salva i Mimiga!”

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.