Epic Games Store: giochi gratis del 26 ottobre 2023 disponibili

Su Epic Games Store è possibile scaricare i giochi gratis della settimana che saranno disponibili da oggi 26 ottobre 2023 fino al 2 novembre 2023. Si tratta di The Evil Within 2 e Tandem: a Tale of Shadows.

The Evil Within 2 è il seguito dell’acclamato horror di Tango Gameworks. Caratterizzato da una direzione artistica di spessore, questo secondo capitolo ci porta a vestire nuovamente i panni del detective Sebastian Castellanos, che deve scendere nel mondo di Union per salvare sua figlia, Lily.

“Il detective Sebastian Castellanos ha perso tutto… ma, quando gli viene offerta la possibilità di salvare sua figlia, il nostro protagonista deve immergersi ancora una volta nel mondo da incubo dello STEM in The Evil Within 2.

Orribili minacce emergono da ogni dove mentre il mondo si contorce e si deforma intorno a lui. Affronta le avversità faccia a faccia con armi potenziabili, trappole posizionate ingegnosamente e persino evitando furtivamente i pericoli in questo avvincente seguito del survival horror creato dal talentuoso team di Tango Gameworks.”

Tandem: a Tale of Shadows è, invece, un particolare puzzle game con visuale isomatrica, incentrato su continui cambi di prospettiva e sul gioco di luci e ombre per risolvere gli enigmi. Nel gioco dovremo aiutare Emma e il suo orsacchiotto Fenton a risolvere il mistero della scomparsa del famoso mago Thomas Kane.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.