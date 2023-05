Epic Games Store: giochi gratis del 4 maggio 2023 disponibili

Su Epic Games Store sono disponibilI i giochi gratis del 4 maggio. Si tratta di Against All Odds, Horizon Chase Turbo e Kao the Kangaroo. Vediamoli nel dettaglio.

Against All Odds è un party game in cui i 10 giocatori si affrontano su percorsi a ostacoli. “Ti diamo il benvenuto alla Slaughter League, il nuovo fenomeno sportivo mondiale. Unisciti ad altri dieci atleti in letali corse a piedi verso il traguardo. C’è un’unica regola: “finisci al primo posto o non finirai affatto!”, quindi corri il più velocemente possibile (fai attenzione ai lanciafiamme), salta il più in alto possibile (preferibilmente evitando le seghe circolari) e supera la concorrenza (o lanciala in un tritacarne convenientemente posizionato). Riuscirai ad affrontare la Slaughter League e a sopravvivere abbastanza a lungo per raggiungere la vetta?” recita la descrizione ufficiale.

Horizon Chase Turbo è un gioco di corse ispirato ai grandi successi degli anni ’80 e ’90 che ricrea il classico stile di gioco arcade e offre un divertimento senza limiti di velocità. Il gioco offre una modalità multiplayer a schermo condiviso per un massimo di quattro giocatori ed una colonna sonora firmata da Barry Leitch, il leggendario compositore delle colonne sonore di Lotus Turbo Challenge, Top Gear (SNES) e Rush, alcuni dei classici dei giochi di corsa arcade.

Kao the Kangaroo, invece, è un action platform in 3D che offre divertimento, esplorazione, misteri e tanta, tantissima azione. “Segui la storia di Kao, l’esuberante canguro, e intraprendi un indimenticabile viaggio alla scoperta dei segreti che circondano la scomparsa del padre. Supera ambienti rigogliosi ma allo stesso tempo colmi di pericoli, rompicapi e nemici. Ad ogni angolo potrai trovare nuovi indizi che getteranno nuova luce su questo misterioso mondo nascosto” recita la descrizione ufficiale.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.