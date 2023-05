saldaPress: dal 5 giugno al 2 luglio sconti del 20% sui fumetti della casa editrice

A partire dal 5 giugno e fino al 2 luglio riparte Surfin’on Comics, la campagna promozionale realizzata da saldaPress, che offre il 20% di sconto su un’ampia selezione di titoli di fumetti usciti prima del 5 dicembre 2022.

All’interno dell’iniziativa di saldaPress saranno presenti moltissimi titoli, come ad esempio To-y, il manga del maestro Atsushi Kamijo, Volt, di Stefano The Sparker Conte, Penelope di Dado e Savuland. Ma ci saranno anche fumetti d’oltreoceano come Invincible, Radiant Black, Undiscovered Country, e tantissimi altri fumetti saldaPress.

Inoltre ogni settimana in fumetteria – e ogni 15 giorni sull’eshop saldapress.com – con ogni acquisto sarà disponibile una CARD ESCLUSIVA in omaggio.

Ricordiamo che saldaPress è anche la casa editrice di The Walking Dead, il fumetto di Robert Kirkman che ha dato il via alla serie TV ed ai suoi vari spin-off. Il rapporto tra Kirkman e la casa editrice italiana è piuttosto stretto, considerando altri suoi titoli presenti in catalogo, come Outcast e Oblivion Song.

