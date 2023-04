Scottecs Gigazine: la nuova rivista di Sio e della casa editrice Gigaciao

Qualche giorno fa vi abbiamo dato la notizia della chiusura improvvisa di Scottecs Magazine: non si trattava, però, di una vera e propria fine quanto di un nuovo inizio: nasce infatti Scottecs Gigazine, la nuova rivista di Sio, pubblicata dalla casa editrice Gigaciao. La rivista uscirà nelle edicole e fumetterie di tutta Italia il 5 luglio. Sarà un mensile brossurato di 80 pagine in toni di grigio, con copertina di pregio e una tiratura iniziale di 100mila copie. La rivista, oltre alle storie di Sio, conterrà tantissimə autorə con i loro fumetti: A Panda Piace di Giacomo Bevilacqua, un’inedita rubrica a fumetti di Fraffrog, una nuova serie fantasy di Dado e il ritorno delle Mega Tree Majokko realizzato da Daw e Jack Moruz. Inoltre ospiti d’eccezione, come Bar-bascura X, Nick e Lorro di Power Pizza, gli autori del canale di videogiochi Kenobisboch… e molto altro.

Il numero zero è ora distribuito gratuitamente a Comicon Napoli e in fumetteria, per festeggiare la nascita del magazine: si tratta di uno spillato di 16 pagine, che verrà distribuito gratuitamente a COMICON Napoli presso lo stand di Gigaciao, fino a esaurimento scorte, insieme ad altri bellissimi gadget. Inoltre lo troverete nei quindicimila Survivor Kit che distribuisce Comicon, mentre ben tremila copie saranno riservate alle fumetterie, che potranno farne richiesta a Manicomix dal 3 Maggio, per poi distribuirlo gratuitamente ai loro clienti.

Sio negli anni della scuola inventa l’uomo Scottecs, apre il blog a fumetti “Scottecs Comics” nel 2006, inizia a pubblicare per Shockdom, fa cartoni e musica sul canale Youtube “Scottecs”, con 2,3 milioni di iscritti. Ha scritto sceneggiature per Topolino. Con Shockdom pubblica le riviste trimestrali di fumetti Scottecs Megazine ed Evviva, e le raccolte annuali Evviva che bello!, che raccolgono le strisce che pubblica ogni giorno online. Con Feltrinelli pubblica Storiemigranti, insieme a Nicola Bernardi e due volumi scritti con Tito Faraci. Ha scritto un Grouchino per Bonelli e due Johnnyfer Jaypegg per Panini. Con Franco Cosimo Panini dal 2017 pubblica ogni anno l’agenda sComix. Ha vinto un premio Boscarato nel 2018, due Gran Guinigi nel 2019 e nel 2021 e un Diversity Award nel 2022. Ha scritto e disegnato le vignette che appaiono sul gelato “Cucciolone”. Nel 2022 ha fondato la casa editrice “Gigaciao” con Davide “Dado” Caporali, Giacomo “Keison” Bevilacqua e Francesca “Fraffrog” Presentini.

Leggi anche: