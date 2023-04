Scottecs Magazine: chiude la rivista a fumetti di Sio

Dopo essere stato pubblicato fin dal 2015, il fumettista Sio ha annunciato la chiusura di Scottecs Magazine, la sua rivista a fumetti che non arriverà alla pubblicazione del numero 34. Lo ha annuncato lostesso Sio attraverso un post.

Ecco l’immagine pubblicata da Sio.

Secondo quanto riferito dal fumettista:

Attenzione: Questo è un post devo fare, ma che mi fa arrabbiare e quindi tutte le parti che mi fanno arrabbiare saranno sostituite con insulti ai cani perché devo sfogarmi.

Scottecs Megazine 34 doveva essere l’ultimo.

Perché “doveva”?

Perché Scottecs Megazine 34 NON USCIRÀ.

Non lo troverete nelle edicole, non lo troverete mai più da nessuna parte.

Scottecs Megazine è FINITO.