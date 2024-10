Netflix ha chiuso uno dei suoi studi di sviluppo di giochi AAA prima che riuscisse a rilasciare alcun titolo. Lo studio, conosciuto come Blue, stava sviluppando un gioco multipiattaforma per una nuova proprietà intellettuale quando la compagnia ha deciso di chiuderlo. La notizia, inizialmente riportata da Game File e poi confermata da Netflix, rappresenta il primo passo indietro dell’azienda nei suoi tre anni di incursione nel settore del gaming.

Lo studio Blue era stato annunciato nel 2022, quando Netflix aveva assunto Chacko Sonny, ex produttore esecutivo di Overwatch, per guidare il progetto. Da allora, Blue aveva reclutato diversi veterani dell’industria videoludica, con esperienze su franchise di alto profilo come Halo e God of War. Lo studio stava lavorando su un gioco AAA originale, ma è stato chiuso prima che il progetto potesse essere annunciato o rilasciato.

Netflix ha iniziato il suo esperimento nel mondo dei videogiochi nel 2021, rilasciando una serie di giochi iper-casual per dispositivi mobili. Da allora, la sua offerta si è ampliata includendo porting esclusivi per dispositivi mobili di titoli iconici come Grand Theft Auto e Hades, oltre a sviluppare giochi esclusivi come Cozy Grove: Camp Spirit e Oxenfree II: Lost Signals.

La compagnia ha anche acquisito o avviato diversi studi per supportare la propria pipeline di giochi, tra cui uno studio di giochi mobile a Helsinki, un nuovo studio nella California meridionale e lo sviluppatore di Cozy Grove, Spry Fox.