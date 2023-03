DC Comics: ecco come la casa editrice ha reso i suoi fumetti più solari

Ecco cosa ha rivelato l'autore Joshua Williamson del rilancio dei fumetti DC Comics con Dawn of DC.

A gennaio negli Stati Uniti è iniziato Dawn of DC, un rilancio con cui la casa editrice ha cambiato il suo approccio ai character, offrendo situazioni e personaggi più “solari”. Ne ha parlato di recente l’autore Joshua Williamson, che ha lavorato su Superman e sull’impostazione di questa nuova fase.

Ecco le sue parole:

Stavamo uscendo da Crisi Oscura e da anni di approcci dark ai fumetti DC. Perciò quando siamo arrivati alla fine di quel percorso volevamo dare un po’ più di luce all’universo di questi supereroi. Perciò abbiamo lavorato sul rendere un po’ più solari le storie, però allo stesso tempo dando quel senso di pericolo e azione. Abbiamo prestato anche attenzione alla mitologia dei personaggi, cercando un modo per spingerli in avanti.

Joshua Williamson ha citato il lavoro fatto su character come Nightwing, e di autori come Chip Zdarsky, che ha offerto a Batman “energia ed azione”, suggerendo che anche questo è stato l’obiettivo posto per le storie di Superman.

Dawn of DC è un evento che proseguirà per tutto il 2023.