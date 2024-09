Vetro infrangibile in grado di generare energia e batterie ricaricabili direttamente dallo schermo di uno smartphone, finestrini di auto ecc. Questo è il risultato di un recente studio portato avanti da un team di ricerca affiliato a UNIST che è riuscito a sviluppare un metodo per poter fornire energia direttamente dal vetro di auto, edifici e dispositivi mobili. Il tutto grazie a delle celle solari trasparenti.

Queste non solo sono in grado di fornire un’alta efficienza, ma sono anche in grado di mantenere del tutto intatte quelle che sono le proprietà simili al vetro ovvero la trasparenza e la neutralità di colore. Lo sviluppo di tale materiale porta esattamente la firma del Professor Kwanyong Seo e dal suo team di ricerca presso la School of Energy and Chemical Engineering presso l’UNIST.

Alcune informazioni sul nuovo modulo di celle solari trasparenti

Il nuovo modulo di celle solari trasparenti da 16 cm², come anticipato in precedenza, ha un’alta efficienza. Questa varia esattamente dal 20% al 14,7% in trasmittanza. A proposito dello studio possiamo affermare che questo è riuscito a dimostrare come un piccolo schermo come quello di un dispositivo mobile sia in grado di fungere da fonte di energia. Sui risultati ottenuti si sono espressi il ricercatore Jeonghwan Park e il professore associato di ricerca Kangmin Lee affermando che proprio tale studio ha permesso di risolvere quello che è il “problema estetico dell’attuale metodo di modularizzazione delle celle solari”. Il tutto tramite la progettazione di una nuova struttura del dispositivo.

Ma non solo, gli studiosi hanno proseguito rivelando inoltre che lo studio ha anche offerto la possibilità di utilizzare in diversi settori le celle solari in silicio trasparente. Il Professor Seo ha concluso rivelando di avere l’intenzione di continuare la ricerca proprio per fare in modo che in futuro le celle solari trasparenti possano rivelarsi di grande aiuto nell’industria energetica ecologica.