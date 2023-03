La casa editrice dietro ad Attack on Titan ha presentato K Manga, la “Netflix” dei fumetti giapponesi

L’editore giapponese Kondansha ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma che consentirà di leggere i suoi manga di maggiore successo da smartphone, PC e tablet. Kondansha è il publisher dietro alcune delle serie più apprezzate dal pubblico, tra cui il celebre Attack on Titan e Ghost in the Shell.

Kodansha ha annunciato che lancerà una nuova piattaforma di lettura digitale a maggio. Semplicemente intitolata K Manga, l’editore ha promesso che la nuova piattaforma metterà a disposizione del pubblico oltre 400 manga già a partire dal day 1. Inoltre, sempre attraverso a K Manga sarà anche possibile avere un accesso anticipato ai nuovi capitoli di alcune delle serie più famose e apprezzate dell’editore.

Le informazioni sono ancora molto poche. Ad esempio, non sappiamo se K Manga consentirà di acquistare individualmente i manga a cui si è più interessati, o se, al contrario, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento flat che consentirà di accedere all’intero catalogo dell’editore — su modello Netflix, per capirci. Kondansha, ad ogni modo, ha annunciato che l’app darà accesso gratuito ad alcuni capitoli dei manga.

K Manga metterà a disposizione dei lettori anche le traduzioni ufficiali di alcuni manga. Non sappiamo quali lingue verranno supportate al lancio e, francamente, abbiamo qualche dubbio che la piattaforma sarà destinata, almeno inizialmente, anche ad un pubblico italiano.

Attraverso K Manga sarà possibile leggere alcune serie attuali come The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse e Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro. A ciò si aggiunge l’enorme catalogo con alcuni dei manga più celebri del passato dell’editore. Tra le altre cose, Kodansha ha anche pubblicato successi iconici come Sailor Moon, Akira e Battle Angel Alita. L’app K Manga sarà disponibile a partire dal 10 maggio.