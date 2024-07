Ecco tutti i dettagli sulla ristampa della serie a fumetti di The Boys, che verrà realizzata dalla Gazzetta dello Sport e proposta in edicola.

Grazie a La Gazzetta dello Sport i fumetti di The Boys verranno ristampati e proposti in edicola per tutti gli appassionati che desidererebbero avere la collezione completa della serie di Garth Ennis: si parte il 23 luglio.

Complessivamente, la collana di The Boys curata dalla Gazzetta dello Sport grazie al supporto di Panini Comics e Dynamite sarà composta da 22 volumi che verranno venduti, singolarmente, a 7,99 euro.

Ecco la sinossi di The Boys:

I supereroi vengono gestiti dalla potentissima multinazionale Vought American, che maschera le condotte di vite viziose dei personaggi, conducendo delle operazioni di marketing capaci di ritrarli come paladini della giustizia. A guidare il gruppo è l’iconico Patriota. Ma, dall’altro lato, si crea un’opposizione agli intoccabili supereroi, considerando la ricerca di giustizia da parte del giovane Hughie, la cui fidanzata è stata disintegrata da A-Train. Sarà così che si creerà un’alleanza con Billy Butcher, personaggio che rimetterà insieme la sua vecchia squadra di ex agenti della CIA con lo scopo di punire i supereroi per i loro crimini. Ecco la nascita dei The Boys.

The Boys: il successo della serie TV

La serie è stata creata da Garth Ennis portando alla nascita della produzione televisiva di Prime Video che è arrivata alla sua quarta stagione, e che si concluderà con la quinta.

Da The Boys sono nati anche spin-off come Gen V, che ha subito il dramma della scomparsa di uno dei suoi interpreti principali, Chance Perdomo.

La collana di The Boys proposta dalla Gazzetta dello Sport andrà avanti per tutto il 2024 fino al mese di dicembre.