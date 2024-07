DC Comics avrà, nel periodo di agosto e settembre, un grande ospite su alcune delle copertine dedicate ai supereroi della casa editrice: si tratta di Beetlejuice. La Warner Bros. per lanciare il film sequel Beetlejuie Beetlejuice ha deciso di sfruttare il character anche ni fumetti DC Comics.

Ecco alcune delle cover più interessanti in cui comparirà il personaggio.

Beetlejuice si vedrà sulle copertine di Gotham City Sirens #2, House of Secrets #92, Nightwing #117, Superman #17, Wonder Woman #12, ed in Batman #152.

Interessante è la presenza del personaggio nella cover di Batman #151 in cui Beetlejuice è affiancato dal cavaliere oscuro nella versione dei film di Tim Burton. Entrambi i personaggi sono stati interpretati dall’iconico Michael Keaton.

Un altro aspetto interessante riguarda la presenza di Beetlejuice nella cover che si rifà alla prima apparizione di Swamp Thing, mentre la variant di Gotham City Sirens #2 è un misto tra un disegno kawaii e lo stile fumettistico di Scottie Young. A realizzarla è stato Dan Hipp.

Quando usciranno le variant DC Comics di Beetlejuice

Gli altri autori che hanno lavorato alle variant sono stati: Joe Quinones, che ha realizzato la copertina per Batman #152, che uscirà il 4 settembre); Kelley Jones ha lavorato ad House of Secrets #92, in uscita il 21 agosto; Nicola Scott ha realizzato l’immagine di Nightwing, che uscirà il 21 agosto.

E poi ancora Superman #17 avrà la variant di Chris Bachalo, e uscirà il 21 agosto; Wonder Woman #12 ha la copertina ad opera di Elizabeth Torque e Sabine Moss, ed uscirà sempre il 21 agosto.

Beetlejuice Beetlejuice uscirà al cinema il 4 settembre.