Online è stato pubblicato il trailer ufficiale di Beetlejuice Beetlejuice, il film con Michael Keaton e Winona Ryder che esplora l’universo narrativo del personaggio di Tim Burton.

Ecco il filmato.

Questa è la sinossi pubblicata da Warner Bros:

Beetlejuice è tornato! Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz ritornano a casa a Winter River. Lydia si ritrova ancora una volta perseguitata da Beetlejuice, quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l’Aldilà viene nuovamente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, sarà solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice. Il demone dispettoso tornerà nuovamente per scatenare il caos.

Il cast del film vede coinvolti anche Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, La sposa cadavere) che interpreta Delia Deetz. Si aggiungono al cast pure Justin Theroux (Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon), l’attesissima Jenna Ortega (Mercoledì, Scream VI) nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e Willem Dafoe (Povere Creature!, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità).

La data d’uscita di Beetlejuice Beetlejuice è quella del 5 settembre.

Beetlejuice Beetlejuice: da Michael Keaton a Jenna Ortega

C’è attesa per vedere di nuovo Tim Burton dirigere Michael Keaton, ed allo stesso tempo per apprezzare Jenna Ortega di nuovo diretta dal filmmaker.

I due hanno conquistato il pubblico grazie alla riuscita di Mercoledì, serie TV divenuta cult, e di cui si attende la seconda stagione.