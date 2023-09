Jenna Ortega – Tim Burton loda l’attrice: “Lei ha un posto speciale nel mio cuore”

Tim Burton ha lavorato con Jenna Ortega sia in Mercoledì che in Beetlejuice 2, e ciò significa che esiste una particolare sintonia tra il regista e l’interprete. Burton ha voluto di recente lodale la Ortega, dichiarando, addirittura, che si tratta di una persona che ha un posto speciale nel suo cuore.

Ecco cosa ha dichiarato:

Quando ho fatto Mercoledì, il motivo per cui mi è piaciuta come esperienza è perché mi sentivo così legato al personaggio. Ma, per me, non sarebbe stato possibile farlo senza di lei. Puoi scriverlo bene, puoi fare quello che vuoi, ma quel tipo di personaggio ha bisogno di tanta purezza e forza. E la persona che la interpreta deve avere queste caratteristiche. Quindi per me è stata lei a fare la differenza nella serie. È una persona dotata di una grande consapevolezza, non solo come attrice, ma in tutto, intorno alla telecamera, sul set. Ha un talento davvero speciale. E ha fatto molti film horror, che adoro anch’io. Questo le ha permesso di guadagnarsi un posto speciale nel mio cuore.