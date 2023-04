PlayStation Store: tantissime nuove offerte sui giochi PS5 e PS4 con gli sconti della Settimana d’Oro

Sono già attive sul PlayStation Store le offerte della nuova promozione Settimana d’Oro con una nuova ondata di sconti fino al 75% su centinaia di giochi PS4 e PS5. La lista dei titoli in promozione include una vasta gamma di giochi, in larga parte nipponici, che coinvolgono produzioni di grosso calibro come Persona 5, Shadow of the Colossus, Bloodborne, Resident Evil 2 e tantissimi altri. Qui di seguito vi proponiamo una selezione delle offerte più interessanti:

Reident Evil – 4,99 euro

Resident Evil Village (PS4 e PS5) – 19,99 euro

Resident Evil 2 – 9,99 euro

Dragon Ball Z Kakarot – 17,49 euro

Monster Hunter Rise – 19,99 euro

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse – 37,49 euro

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles – 29,99 euro

Dragon Quest Builders 2 – 23,99 euro

Nier Automata – 19,99 euro

Resident Evil 7 Biohazard – 7,99 euro

Persona 4 Golden – 14,99 euro

Persona 3 Portable – 14,99 euro

Devil May Cry 5 Special Edition – 19,99 euro

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – 35,99 euro

Bloodborne: Game of the Year Edition – 17,49 euro

Shadow of the Colossus – 19,99 euro

Street Fighter 30th Anniversary Collection – 9,89 euro

Resident Evil – 4,99 euro

Kingdom Hearts 3 Re:Mind – 14,99 euro

Nier Replicant – 23,99 euro

Ni no Kuni 2 – 9,79 euro

Nioh 2 – 19,90 euro

Dragon Quest XI S – 25,99 euro

Ricordiamo che questa è solo una piccola selezione delle offerte disponibili sul PlayStation Store. Potete trovare tutti i giochi scontati attualmente in questa iniziativa a questo indirizzo.