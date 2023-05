Costiera: la nuova serie Original italiana di Prime Video

Prime Video Italia annuncia la nuovissima serie Original italiana dal titolo “Costiera“, un action-drama internazionale diretto dal vincitore dell’Emmy Award Adam Bernstein (Breaking Bad, Fargo, Scrubs, 30 Rock, Masters of Sex, Californication, Better Call Saul, Orange is the New Black, Shameless). Scritta da Elena Bucaccio (responsabile editoriale di Lux Vide) e Francesco Arlanch, la serie è co-prodotta da Amazon Studios e da Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle. Costiera sarà disponibile su Prime Video nel corso del 2024 e sarà distribuita in tutto il mondo, grazie alla solida collaborazione con Fremantle. Oltre che da un cast internazionale, la serie sarà caratterizzata da una trama avvincente, un protagonista enigmatico, location spettacolari e un ritmo incalzante. Le riprese di Costiera inizieranno quest’estate in Costiera Amalfitana, la serie sarà girata in inglese.

Costiera trasporterà i nostri spettatori in Costiera Amalfitana, dove tutto può sembrare perfetto, ma non tutto è come appare, e non vedo l’ora. Il team Original italiano, guidato da Nicole Morganti, ha realizzato quello che promette di essere uno show eccezionale oltre aver creato un accordo rivoluzionario per una produzione italiana.

afferma James Farrell, VP Local Originals, Amazon Studios.

Cerchiamo sempre di alzare l’asticella per i nostri clienti e Costiera è un altro esempio di come siamo intenzionati a farlo. Si tratta di una serie molto ambiziosa e, con Lux Vide e Fremantle Media, collaboreremo per rendere queste ambizioni reali per il pubblico di tutto il mondo.

ha aggiunto Marco Azzani, Director di Prime Video Italia.

Sono davvero elettrizzato per Costiera, un progetto high-concept che abbiamo sviluppato internamente fin dall’inizio, con i due autori Elena Bucaccio e Francesco Arlanch. L’appeal internazionale della serie sottolinea la portata globale delle nostre produzioni. Siamo convinti che questo ambizioso titolo sarà il punto più alto della nostra esperienza collettiva e ci consentirà di continuare a mostrare l’Italia e il nostro stile di vita al mondo, questa volta attraverso un’avvincente storia italiana contemporanea ambientata in un contesto lussuoso.

ha detto Luca Bernabei, CEO e produttore di Lux Vide.

Siamo davvero orgogliosi di questo nuovo progetto di Lux Vide in collaborazione con i nostri partner di Amazon Studios, un altro grande esempio di serie creata localmente e progettata per intrattenere un pubblico internazionale.

ha poi dichiarato Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer, CEO Continental Europe di Fremantle.

Un thriller entusiasmante ambientato nell’assolata Costiera Amalfitana, una serie innovativa che ha tutte le carte in regola per avere successo. Fremantle è felicissima di lavorare con Lux Vide e presentare questa elegante serie internazionale di fascia alta al pubblico di tutto il mondo.

è il commento di Jens Richter, CEO of Commercial and International di Fremantle.

La storia vede Daniel De Luca, un ex marine italo-americano si occupa di risolvere problemi in uno dei più esclusivi hotel del mondo, a Positano. Daniel, o DD come è conosciuto da tutti, aiuta facoltosi turisti a tirarsi fuori dai guai e a tornare a casa da questo angolo di paradiso terrestre dove vive come ospite del proprietario – perché Daniel è stato l’unico a intravedere fugacemente il volto dell’uomo che potrebbe avere rapito sua figlia ed è quindi l’unico in grado di dargli la caccia.

