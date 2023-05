Secret Invasion: dietro le quinte col cast della nuova serie del Marvel Cinematic Universe

Secret Invasion, la nuova serie dei Marvel Studios, sarà disponibile in esclusiva, dal 21 giugno, su Disney Plus: vi presentiamo oggi una featurette ufficiale dal dietro le quinte con Samuel L. Jackson e il resto del cast che vi spiegano cosa rende speciale e unico questo show rispetto al passato… ovvero l’elemento sorpresa e thriller, dato che i capovolgimenti di fronte si susseguono senza sosta e i personaggi si ritrovano in un contesto spionistico in cui i superpoteri contano poco o nulla. Nick Fury non è il capo dello S.H.I.E.L.D., tanto per cominciare…

Nel serial, Nick Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra, operata da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si riunisce così ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità. La serie Marvel Studios Secret Invasion ha come interpreti i veterani del MCU Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle ma anche tanti volti noti ma nuovi nel contesto: Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke, Olivia Colman. Ali Selim dirige la serie e ne è produttore esecutivo, insieme agli altri produttori esecutivi che sono Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Ali Selim, Kyle Bradstreet e Brian Tucker. Kyle Bradstreet è anche il capo sceneggiatore, mentre Jennifer L. Booth, Allana Williams e Brant Englestein sono i co-produttori esecutivi.

Don Cheadle, interprete di James Rhodes, ha dichiarato in merito:

Somiglia molto ad un film in stile Bourne Identity, o qualcosa in stile anni Settanta. Non c’è un’attenzione molto forte verso gli effetti speciali, l’attenzione principale è spostata sul dramma, sugli intrighi, sulle questioni da spionaggio. E penso che tutto ciò calzi a pennello con il Marvel Cinematic Universe. Un progetto del genere fa notare quanto sia elastico l’MCU.

Leggi anche: