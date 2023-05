Pokémon, un negozio giapponese ha vietato agli adulti l’acquisto di alcune bustine

Un negozio giapponese ha limitato l’acquisto di pacchetti di carte Pokémon solamente ai bambini, impedendo agli adulti di acquistarle. Il 19 aprile, The Pokemon Company International ha annunciato che centinaia di carte dell’espansione Sword & Shield Fusion Strike erano state rubate da un negozio del Texas. L’azienda ha dichiarato che il furto aveva compromesso l'”integrità” delle carte ad alto valore. Tuttavia, i ladri non hanno solo saccheggiato negozi di carte negli Stati Uniti ma anche in Giappone.

In generale, da alcuni mesi è tornata la mania per le carte dei Pokémon, con un entusiasmo simile a quello a cui avevamo assistito subito dopo la pandemia. Alcune nuove espansioni sono introvabili e gli stock di bustine vanno esaurite in pochissimo tempo. In alcune aree del Giappone è comune che i fan si accampino davanti ai negozi in attesa dell’arrivo di nuove carte. A gennaio del 2023, il Giappone ha subito una serie di furti che hanno portato al furto di “decine di milioni di yen” di carte Pokémon.

Per tutti questi motivi, un importante negozio di giochi giapponese ha vietato agli adulti l’acquisto di alcune carte Pokémon. Hareruya 2, situato nel quartiere di Akihabara a Tokyo, ha annunciato su Twitter che dedicherà una sezione del negozio agli studenti delle scuole medie e più giovani. Inoltre, limiterà l’acquisto di 10 pacchetti al giorno delle espansioni Snow Hazard e Clay Burst per persona. Se necessario, i dipendenti del negozio si riservano il diritto di verificare l’età dei clienti richiedendo un documento d’identità. Al primo piano, Hareruya 2 continuerà a vendere i pacchetti fino a esaurimento scorte ogni giorno. La nuova regola vieterà anche ai genitori e tutori di acquistare carte Pokémon per i loro figli.