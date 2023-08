Pokémon GO Fest 2023: tutte le info sul più grande evento speciale dell’anno su Pokémon Go

Il 26 e il 27 agosto tutti con le pokéball virtuali pronte per affrontare l'incredibile Pokémon GO Fest 2023, un'edizione in cui appariranno oltre 70 Pokémon, anche

L’avventura arriva in tutto il mondo: il più grande evento di Pokémon GO dell’anno è alle porte. Unitevi a milioni di Allenatori e Allenatrici di tutto il pianeta e preparatevi al Festival di Pokémon GO 2023: l’evento globale della community. Durante l’evento appariranno oltre 70 Pokémon: le Allenatrici e gli Allenatori più fortunati potrebbero persino incontrare Pokémon cromatici al loro debutto in Pokémon GO! È possibile partecipare all’evento globale senza alcun costo e da qualunque parte del mondo. Se volete migliorare la vostra esperienza, potete anche acquistare un biglietto evento, ora disponibile nel negozio in-game. Gli Allenatori e le Allenatrici in possesso del biglietto evento riceveranno bonus e ricompense speciali, tra cui l’incontro con il Pokémon misterioso Diancie!

Dopo la sua apparizione per la prima volta agli eventi dal vivo del Festival di Pokémon GO 2023 a Londra, Osaka e New York City, la megaevoluzione di Diancie, MegaDiancie, farà il suo debutto mondiale per gli Allenatori e le Allenatrici in possesso di un biglietto durante il Festival di Pokémon GO 2023. Inoltre, Pokémon mai comparsi prima appariranno in natura, sabato 26: Pokémon speciali appariranno in quattro habitat unici, che si alterneranno nel corso dell’evento. Si tratta dei Terrari di quarzo, le Dune di pirite, le Lande di malachite e le Coste di acquamarina. Tutti i Pokémon selvatici che appariranno nella prima giornata dell’evento appariranno anche durante le ore dell’evento nella seconda. Le ore degli habitat a rotazione non sono disponibili nella seconda giornata, pertanto i Pokémon potrebbero apparire in qualsiasi momento.

Domenica, gli Allenatori e le Allenatrici che partecipano all’evento globale potranno trovare i meteoriti, un nuovo oggetto di Pokémon GO, attraverso una ricerca speciale. Questi meteoriti sembrano essere in qualche modo collegati a MegaRayquaza… I meteoriti trovati durante il Festival di Pokémon GO 2023: evento globale sembrano essere collegati a Rayquaza e a un nuovo potente attacco. Gli Allenatori e le Allenatrici che danno a Rayquaza un meteorite scopriranno che questo può insegnargli l’attacco caricato Ascesa del Drago. Solo Rayquaza che conosce Ascesa del Drago potrà megaevolversi una volta ricevuta Megaenergia.

Durante le ore dell’evento, tutti gli Allenatori e tutte le Allenatrici riceveranno i bonus e le ricompense seguenti.

I moduli esca attivati dureranno un’ora.

Bonus danni amicizia nei raid raddoppiati

Sarà disponibile una ricerca sul campo a tema nei diversi habitat di Pokémon.

Dalla mezzanotte di sabato 26 agosto alle 23:59 di domenica 27 agosto 2023 (ora locale), potrete partecipare a tutti i raid da remoto che vorrete.

Scattate foto durante l’evento: non si sa mai chi potrebbe apparire!

L’evento sarà ricchissimo di sorprese ed esclusive: per le info più aggiornate potete visitare il sito ufficiale.

