Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: disponibile la nuova espansione del GCC di Pokémon

Per festeggiare la pubblicazione dell’espansione, dal 31 marzo all’8 giugno 2023 gli Allenatori in Italia avranno la possibilità di ricevere una carta promozionale di Lechonk in base alla disponibilità (e fino a esaurimento scorte) presso i rivenditori partecipanti all’iniziativa, a fronte di un acquisto minimo. Per saperne di più su dove e come ottenerne una, e per scoprire se anche il proprio rivenditore di fiducia partecipa all’iniziativa, si può consultare il sito ufficiale Pokemon.it/gcc.