Pokémon Scarlatto e Violetto: due Pokémon Paradosso svelati al Pokémon Presents

In occasione del Pokémon Presents del 27 febbraio 2023 sono stati presentati due nuovi Pokémon Paradosso per Pokémon Scarlatto e Violetto: Acquecrespe (Scarlatto) e Fogliaferrea (Violetto). Saranno disponibili a breve con un raid Teracristal dedicato da lunedì 27 febbraio a domenica 12 marzo 2023.

Acquecrespe è un Pokémon di tipo Acqua e Drago e sarà disponibile unicamente all’interno di Pokémon Scarlatto. Si tratta di una versione Paradosso di Suicune, come è facile capire guardando il muso della creatura. Mentre, Fogliaferrea è un Pokémon di tipo Erba e Psico e potrà essere incontrato unicamente all’interno di Pokémon Violetto. Si tratta di una versione Paradosso di Virizion. Vediamo il trailer dedicato ai due Pokèmon:

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che oggi durante il Pokémon Presents è stato svelato anche il nuovo DLC per Pokémon Scarlatto e Violetto Il Tesoro dell’Area Zero, una corposa espansione divisa in due parti. La Parte I: La Maschera Turchese, verrà pubblicata durante l’autunno 2023, mentre la Parte II: Il Disco Indaco è prevista per l’Inverno 2023.

Ambientati a Paldea, i nuovi capitoli dell’acclamato franchise Pokémon trasportano il giocatore in un mondo tutto da esplorare, tra terre innevate, paesaggi marittimi, contesti urbani e tantissimi nuovi Pokémon da catturare. Si tratta inoltre dei primissimi capitoli della serie che abbracciano la formula open world.

Pokémon Scarlatto e Violetto sono ora disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.