Pokémon Scarlatto e Violetto, annunciato il DLC il Tesoro dell’Area Zero: sarà diviso in due parti

Al termine del Pokémon Presents del 27 febbraio 2023 è stato annunciato Il Tesoro dell’Area Zero, una corposa espansione di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Il DLC sarà diviso in due parti. La Parte I: La Maschera Turchese, verrà pubblicata durante l’autunno 2023, mentre la Parte II: Il Disco Indaco è prevista per l’Inverno 2023.

Nella prima parte, visiteremo una location inedita, situata al di fuori della regione di Paldea. Andremo infatti a Kitakame, una regione esterna ispirata al Giappone, per una gita scolastica. Nella seconda parte invece frequenteremo l‘Istituto Mirtillo in occasione di uno scambio culturale. Dai primi dettagli ufficiali apprendiamo che sarà l’espansione includerà un racconto formato da due parti distinte, ma collegate da un’unica storia.​

Viene inoltre specificato che sarà ovviamente possibile giocare le due espansioni con lo stesso file di salvataggio utilizzato per il gioco base e che sarà possibile incontrare tutta una serie di nuove specie di Pokémon.

L’espansione è già disponibile per l’acquisto sul Nintendo eShop. Effettuando l’acquisto del DLC riceverete sin da subito dei nuovi completi per il vostro allenatore. Se effettuerete l’acquisto entro il 31 ottobre 2023 sarà inoltre possibile ricevere come bonus anche uno Zoroark di Hisui speciale