Pokémon HOME ora compatibile con Pokémon Scarlatto e Violetto: ecco gli omaggi esclusivi

A partire dalla versione 3.0.0, sarà possibile collegare Pokémon HOME a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.​ Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente, Leggende Pokémon: Arceus, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto possono essere collegati a Pokémon HOME, permettendo così di trasferire liberamente i propri Pokémon da questi giochi a Pokémon HOME e viceversa. ​

I Pokémon che possono essere trasferiti sono limitati a quelli che possono apparire in ciascun gioco di destinazione.​

Esempio 1: Lechonk non può essere trasferito in Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus poiché non appare in questi giochi.​

Esempio 2: Pikachu può essere trasferito da Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto a Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus poiché appare in questi giochi.​

Inoltre, il teratipo dei Pokémon trasferiti in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto da altri giochi dipenderà dal loro tipo (o tipi).​

Si può effettuare il collegamento con diversi giochi utilizzando la versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch.​ Per ulteriori dettagli su quali Pokémon possono essere trasferiti nei vari titoli, potete selezionare “Aiuto” nella versione di Pokémon HOME per dispositivi mobili.​

Festeggiate la compatibilità tra Pokémon HOME e Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto con un regalo speciale: quando trasferite un Pokémon da Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto a Pokémon HOME per la prima volta, potrete ricevere uno Sprigatito, un Fuecoco e un Quaxly con abilità speciali tramite Dono Segreto nella versione di Pokémon HOME per dispositivi mobili.

Pokémon Spada e Pokémon Scudo possono essere collegati alla versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch. Una volta eseguito il collegamento, potrete depositare o ritirare i Pokémon che è possibile ottenere in questi due giochi. Inoltre, potrete trasferire Gimmighoul Forma Ambulante da Pokémon GO alla vostra copia di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto tramite Pokémon HOME.​

Dopo aver eseguito il collegamento, potrete trasferire Pokémon da Pokémon GO a Pokémon HOME, e da lì trasferirli in Pokémon Spada o Pokémon Scudo per portarli con voi nelle vostre avventure.

Per collegare Pokémon HOME e Pokémon GO non è necessario possedere il servizio premium (a pagamento) di Pokémon HOME. Tutti gli Allenatori potranno collegare Pokémon HOME e Pokémon GO. Questa funzione sarà resa disponibile nei prossimi giorni a partire dai giocatori che possiedono un livello Allenatore alto in Pokémon GO.

