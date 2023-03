Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: nuovo trailer dei Raid Teracristal

Lotte emozionanti e ricche di azione aspettano gli allenatori di Pokémon in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, questo mese: i più temerari potranno incontrare e combattere le creature più forti e potenti di Paldea, e catturarli nel corso di impegnative battaglie Raid Teracristal, come mostrato anche dal nuovo trailer di ufficiale.

Questo fine settimana, Decidueye apparirà all’interno dei Raid Teracristal speciali originati dai Cristalli Neri; normalmente non è possibile incontrare Decidueye a Paldea, e quello che apparirà nel corso di questo evento sarà di Teratipo Volante: un avversario davvero formidabile… che non per nulla porta l’Emblema della Forza Assoluta. Collaborare con i propri amici si rivelerà fondamentale per vincere contro questo potente Pokémon Teracristal.

Questi i dettagli dell’evento:

Pokémon Protagonista: Decidueye con l’Emblema della Forza Assoluta (Teratipo Volante)

Dove Catturarlo: Raid Teracristal originati dai cristalli neri

Quando:

Dalle 00:00 UTC di Venerdì 17 Marzo 2023 alle 23:59 UTC di Domenica 19 Marzo 2023.

Dalle 00:00 UTC di Venerdì 24 marzo 2023 alle 23:59 UTC di Domenica 26 marzo 2023.

Note: Per incontrare i Pokémon presenti negli eventi Raid Teracristal, è necessario aver scaricato le ultime Notizie dal PokéPortale . Le novità del PokéPortale verranno scaricate automaticamente se la console Nintendo Switch è connessa a Internet. Dopo aver completato alcuni eventi post-game, sarà possibile trovare i Raid Teracristal generati dai cristalli neri. Ad ogni modo, anche i giocatori che non hanno completato questi eventi possono comunque partecipare alle battaglie Raid Teracristal unendosi ad altri Allenatori in multiplayer.

Per partecipare alle battaglie Raid Teracristal con altri Allenatori online è necessario un abbonamento Nintendo Switch Online a pagamento (venduto separatamente).

Il fenomeno Teracristal

Questo fenomeno si manifesta esclusivamente nella regione di Paldea, e rende i Pokémon luminosi e brillanti come gemme. Con la cosiddetta teracristallizzazione, una gemma Teracristal appare sul capo dei Pokémon come una corona e il loro corpo brilla come una pietra preziosa.

Tutti i Pokémon della regione di Paldea possono teracristallizzarsi per ottenere poteri speciali. Far teracristallizzare un Pokémon permetterà ai giocatori di ottimizzare le loro strategie di lotta aumentando la potenza delle mosse il cui tipo corrisponde al teratipo del Pokémon. Poiché esistono diciotto tipi, le combinazioni di Pokémon e teratipo sono innumerevoli.

È possibile far teracristallizzare un Pokémon solo una volta per lotta e la trasformazione durerà fino al termine dello scontro. Per far teracristallizzare un Pokémon servirà una Terasfera, che dopo l’uso dovrà essere ricaricata. I giocatori potranno caricare la Terasfera toccando dei cristalli traboccanti di energia Teracristal o visitando un Centro Pokémon.

I Raid Teracristal

Nei Raid Teracristal dei nuovi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i giocatori dovranno fare squadra con altri tre Allenatori per riuscire a sconfiggere un Pokémon selvatico teracristallizzato. Per trovare alleati per un Raid Teracristal sarà necessario recarsi al menu “Raid Teracristal” e poi scegliere se cercare aiuto o se unirsi alla lotta di qualcun altro. Per poter lottare al fianco di amici, i giocatori dovranno impostare una password. Questo sistema di lotta è a tempo e permetterà ai giocatori di continuare ad attaccare senza interruzioni e senza dover aspettare che gli altri Allenatori scelgano cosa fare.

Ulteriori informazioni su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono disponibili qui.

Leggi anche: