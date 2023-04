Blade: Mia Goth entra nel cast del film Marvel

Online è stata diffusa una notizia importante riguardo allo sviluppo di un film atteso del Marvel Cinematic Universe: Mia Goth entrerà a far parte del cast di Blade. Si tratta di un’interpete che fino ad ora si è distinta per ruoli puramente horror in film come Pearl e X. Chissà che tutto ciò non voglia dire che l’adattamento di Blade dell’MCU possa aver virato sull’horror puro.

Non sono stati rivelati dettagli sul ruolo che Mia Goth potrebbe interpretare in Blade. Yann Demange dirigerà il lungometraggio, mentre Michael Starrbury scriverà la sceneggiatura, con Kevin Feige che si occuperà della produzione. Il protagonista del progetto sarà Mahershala Ali.

Il film su Blade è stato annunciato nel 2019, ma negli anni ha avuto alcune battute d’arresto. Dopo che è saltata la regia di Bassam Tariq è stato trovato il nuovo regista per il lungometraggio Marvel su Blade, Yann Demange, appunto.

Il primo trattamento su Blade è stato realizzato da Stacy Osei-Kuffour, che aveva già lavorato su Watchmen. Mentre successivamente era stato ingaggiato l’autore di Moon Knight, Beau DeMayo. Le riprese inizieranno a maggio.