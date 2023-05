Blade: rimandato ancora l’inizio delle riprese

La produzione di Blade sta diventando piuttosto tribolata, considerando che le riprese del lungometraggio sono state di nuovo rmandate, e questa volta a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Ricordiamo che a scrivere il film è stato chiamato Nic Pizzolatto.

Le riprese del reboot di Blade dovevano iniziare a giugno ad Atlanta, e non è stata stabilita una nuova data per l’inizio dei lavori sul set. Si attenderanno gli sviluppi dello sciopero degli sceneggiatori per capire quando sarà possibile tornare a lavorare sull’atteso progetto Marvel.

Yann Demange dirigerà il lungometraggio, mentre Michael Starrbury ha scritto un primo trattamento della sceneggiatura, con Kevin Feige che si occuperà della produzione. Il protagonista del progetto sarà Mahershala Ali. Per il film su Blade è stata coinvolta per entrare a fare parte del cast anche Mia Goth, interprete della trilogia di X: A Sexy Horror Story. Altri attori che parteciperanno al film sono Delroy Lindo, Aaron Pierre, e Milan Ray.

Il film su Blade è stato annunciato nel 2019, ma negli anni ha subito diverse battute d’arresto. Inizialmente per la regia era stato scelto il filmmaker Bassam Tariq, e, successivamente, si è arrivati a selezionare Yann Demange.