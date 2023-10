Blade: annunciato un team-up a fumetti con Hulk

Blade e Hulk si troveranno a condividere le pagine dei fumetti Marvel, per un team-up che vedrà i due character confrontarsi con il demone mezzo-vampiro Adana.

Hulk sarà di grande aiuto per Blade nello scontro con Adana, considerando la sua esperienza nel convivere all’interno di sé stesso con una figura mostruosa.

A curare questa storia sarà Bryan Hill, che ha detto sul lavoro che sta svolgendo sulla serie a fumetti incentrata su Blade:

Mi ha colpito il fatto di non poter semplicemente scrivere cinque numeri di un fumetto per presentare Blade. Possiamo farlo con Batman, possiamo farlo con Superman. E ho pensato che questa fosse un’opportunità per coinvolgere le persone, onorando allo stesso tempo le cose che sono venute prima. Bisogna sempre bilanciare la continuità con tutto questo, quindi dico semplicemente ai lettori di essere pazienti, arriveremo a realizzare qualcosa di definitivo. Ma volevo davvero proporre una storia che, per un po’, si concentrasse solo sul suo mondo.