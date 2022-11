Blade: il film sarà il film più dark del Marvel Cinematic Universe

Proprio ieri veniva annunciato il nuovo regista di Blade, che sarà Yann Demange (che tra le altre cose ha già lavorato a Lovecraft Country). Ed oggi arrivano delle notizie sulla produzione del lungometraggio, che è stato già etichettato come la produzione più dark del Marvel Cinematic Universe.

Secondo Justin Kroll di Deadine e per Borys Kit il motivo centrale di Blade sarà una certa atmosfera dark. Il primo ha rivelato che “Kevin Feige intende dare al lungometraggio il tono più dark che si sia mai visto nel Marvel Cinematic Universe”. Mentre Kit ha dichiarato:

E proprio per questo motivo sembra essere arrivato l’ingaggio come sceneggiatore di Mike Starrbury, che da poco ha fatto le sue prime dichiarazioni.

In precedenza erano stati chiamati a lavorare sullo script di Blade Stacy Osei-Kuffour, e successivamente era stato ingaggiato l’autore di Moon Knight, Beau DeMayo. Anche l’ex interprete di Blade, Wesley Snipes, ha parlato qualche tempo fa di un lavoro fatto su una sua sceneggiatura di Blade. Ecco le sue parole:

Abbiamo scritto due script con il mio gruppo di lavoro. Abbiamo due versioni di una storia ambientata nel mondo di Blade. Ma, da quando non ci sono state date le chiavi per rientrare in quell’universo narrativo abbiamo deciso di reindirizzare i progetti verso qualcosa di diverso.

Il precedente regista del progetto, Bassam Tariq, aveva detto sul nuovo Blade:

Ciò che mi entusiasma del nuovo film che andremo a fare è il fatto che non c’è un canone di Blade, così come succede leggendo i fumetti e tutto il resto. Il fatto che lui diventi un diurno è l’unica cosa che è già stabilita, e poi non possiamo togliere via tutto ciò che ha fatto Wesley Snipes, perché ha dato il via a tutto. Un uomo di colore ha creato l’universo che conosciamo, e questa è la verità. Per me lavorare con una persona di talento come Mahershala Ali, e come lo sceneggiatore Stacy Osei-Kuffour, è un vero onore. Sono dei veri talenti.