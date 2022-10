Blade: la produzione del film Marvel è stata sospesa

Il The Hollywood Reporter ha rivelato che la produzione del film Marvel su Blade è stata temporaneamente sospesa.

Dopo che è saltato il ruolo di Bassam Tariq come regista di Blade, da poco il The Hollywood Reporter ha rivelato che la produzione del lungometraggio Marvel è stata sospesa. Le riprese dovevano iniziare a novembre, ma, in attesa del nuovo filmmaker, sembra praticamente impossibile poter iniziare la produzione.

Il The Hollywood Reporter ha anche rivelato che l’obiettivo dei Marvel Studios sarebbe quello di poter ripartire con la produzione all’inizio del 2023. La pausa produttiva potrebbe anche avere a che fare con il successo riscosso da Werewolf by Night su Disney+. e sul taglio horror originale che è stato dato al mdiometraggio. Blade, che era stato descritto come un action con sfumature horror, potrebbe ancora più virare verso questo secondo genere.

L’uscita di Blade è prevista per il 3 novembre 2023, ma è sicuro che il film subirà uno slittamento nella sua distribuzione.

Il protagonista di Blade sarà Mahershala Ali. Sono pochi i dettagli che sono stati resi noti ora come ora sul lungometraggio, se non che il cast prevede la presenza di Delroy Lindo e di Aaron Pierre, con una sceneggiatura realizzata da Stacy Osei-Kuffour.