Nintendo Switch OLED edizione Zelda: Tears of the Kingdom, preordine Amazon disponibile

L'edizione di Nintendo Switch OLED dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ora disponibile per il pre-order su Amazon. Vediamo il prezzo.

L’edizione speciale di Nintendo Switch OLED dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ora disponibile per il pre-order su Amazon. La console è preordinabile al prezzo di 359,99€ con data d’uscita fissata al 28 aprile 2023. Potete effettuare il pre-order cliccando sul box qui sotto:

Vi ricordiamo che questo preordine è a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione ed il prezzo sarà automaticamente pareggiato alla migliore offerta apparsa su Amazon Italia, senza che dobbiate rifare l’ordine in caso di sconto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il nuovo modello di Nintendo Switch OLED dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non contiene il gioco, bensì solo l’edizione speciale della console. La Switch ha un design particolare per quanto riguarda il Dock e i Joy-Con, che riprendono i colori e gli elementi grafici del logo del nuovo Zelda.

