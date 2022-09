Offerte eBay: Zelda Tears of the Kingdom preordinabile in sconto

Il nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è preordinabile ad un prezzo scontato.

Le offerte di eBay di oggi ci portano in sconto un gioco molto atteso: si tratta di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nuovo capitolo della serie e sequel di Breath of the Wild in uscita su Nintendo Switch il 12 maggio 2023.

Il gioco è preordinabile dal venditore gamesemovieshop, che con i suoi 8565 feedback e una percentuale positiva del 99,8%, sembra essere molto affidabile. Offre infine anche 30 giorni per il rimborso, e la spedizione è completamente gratuita.

Il prodotto viene inoltre venduto a 57,80 euro, una cifra inferiore al prezzo di listino di circa il 5% (stando ai prezzi classici dei giochi Nintendo), ma che potrebbe essere ancora più vantaggioso qualora Nintendo scegliesse di vendere il nuovo Zelda a 70€. Potete preordinarlo cliccando su questo link.

In questo seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l’avventura di Link si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule. Non sono ancora note le nuove meccaniche di gioco, ma dal trailer possiamo vedere che tante novità verranno aggiunte al gameplay che abbiamo imparato ad amare con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.