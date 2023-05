Offerte eBay: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, preorder in sconto

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Vediamo i dettagli della promozione.

Tramite eBay è già possibile effettuare il preorder di The Legeng of Zelda Tears of the Kingdom a prezzo scontato. Il gioco è disponibile ora al prezzo di 62.99€, al posto di 69.99€. La data d’uscita è il 12 maggio 2023. Potete effettuare il preordine del gioco cliccando sul box qui sotto:

Il venditore è game_electronic_virz, con il 99.9% di feedback positivo e catalogato come Servizio eBay Premium per affidabilità e velocità di spedizione, che è ovviamente gratuita. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è l’atteso sequel di Breath of the Wild. Questo nuovo capitolo si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule e vedrà Link e Zelda alle prese con una nuova minaccia. In questa nuova avventura, inoltre, Link potrà contare su tutta una serie di nuovi poteri da sfruttare sia in combattimento che durante le fasi d’esplorazione.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com