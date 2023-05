Zelda: Tears of the Kingdom, disponibile il preorder Amazon per la Guida ufficiale in Italiano

Su Amazon è possibile fare il preorder della Guida ufficiale in italiano di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sia in versione standard che da collezione.

Tramite Amazon Italia è possibile fare il preorder della Guida ufficiale completa di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in italiano, sia in versione standard che in versione da collezione. La versione standard è disponibile al prezzo di 24.99€, mentre la versione da collezione è disponibile al prezzo di 34.99€. La data di uscita è il 16 giugno 2023. Potete effettuare il preoder del prodotto cliccando su uno dei box che trovate qui sotto:

La Guida ufficiale completa di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è costituita da 496 pagine e comprende un atlante esaustivo di Hyrule, consigli e soluzioni ad ogni enigma, mistero e rompicapo presente nel gioco. I contenuti di entrambe le edizioni sono gli stessi, cambia soltanto la copertina.

