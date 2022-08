Offerte Amazon: The Legend of Zelda Skyward Sword HD in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano con uno sconto interessante The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per Nintendo Switch.

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto un amato capitolo della serie di The Legend of Zelda, nella sua versione HD uscita per Nintendo Switch. Parliamo di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, che oggi è venduto al prezzo di 42,99€.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, e per questo beneficia della consegna veloce e anche di tutte le garanzie che il colosso dell’ecommerce offre. Il gioco, uscito inizialmente per Nintendo Wii nel 2011, solo 10 anni dopo è tornato su Nintendo Switch con un gioco che già al tempo offriva un sistema di comandi particolare, che ora torna anche migliorato sulla nuova console Nintendo.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD vanta prestazioni migliorate, dei comandi di movimento più fludi, riadattati ai joy-con di Switch, nuovi comandi che permettono finalmente di giocare il titolo con lo stile che preferite e vari miglioramenti sparsi nel gioco, tra cui tutorial rivisti e dei consigli per facilitare l’avventura.

Spicca il volo, attraversa le nuvole e assisti alla creazione della spada suprema in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Questa avventura classica arriva su Nintendo Switch in versione migliorata, con comandi di movimento più fluidi e l’inedita possibilità di giocare utilizzando i pulsanti.

In questa storia, che si colloca all’inizio della cronologia della serie The Legend of Zelda, un giovane cavaliere deve attraversare uno sconfinato mondo celeste e le lande ignote al di sotto di esso alla ricerca della sua amica d’infanzia, Zelda. Nel frattempo, il misterioso patriarca dei maghi trama per riportare in vita un’antica minaccia…

