The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aperti i preordini su Amazon

Su Amazon sono aperti i preordini per il gioco Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sequel di Breath of the Wild.

Amazon ha aperto i preordini per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sequel del fantastico The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il gioco, per Nintendo Switch, è preordinabile a 69,99€, con data d’uscita 12 maggio 2023.

In questo seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l’avventura di Link si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule. Non sappiamo molto altro, ad esclusione delle scene viste nel trailer reveal del gioco.

Ricordiamo che il preordine su Amazon permette di usufruire del prezzo più basso: nel caso il gioco si abbassasse di prezzo nel corso del periodo da qui all’uscita, in automatico al preordine verrebbe messo il valore raggiunto più basso.

Sebbene questo sia un sequel ufficiale, in realtà esiste già una sorta di prequel/versione alternativa dedicata a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il titolo, Hyrule Warriors: L’Era della Calamità, è ambientato nello stesso mondo ma utilizza un gameplay decisamente diverso (definito musou).

