Renfield: redband trailer del film con Nicholas Hoult e Nicolas Cage

Dopo il final trailer di Renfield, ecco anche la versione "redband" - ovvero non censurata - dello stesso, con qualche effetto splatter in più.

Renfield, oramai è appurato, è una commedia, ma è anche un horror, e il redband trailer appena rilasciato da Universal serve apposta per ricordarcelo: la durata è praticamente la stessa del final trailer, il montaggio ci mostra qualche dettaglio truculento in più. Niente di epocale o particolarmente disgustoso, sia chiaro: è sempre palese che ci muoviamo nell’ambito della parodia, ma anche che non è un film per bambini. Questa singolare horror comedy (in uscita il 27 aprile in Italia, e il 14 negli USA) vede protagonisti Nicolas Cage nei panni del Signore delle Tenebre, Dracula, e Nicholas Hoult in quelli del suo (non più) fedele servitore che dà il titolo alla pellicola.

Il film è nato da un’idea del Robert Kirkman di The Walking Dead e ha nel cast anche Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez: è stato rivelato, inoltre che si tratta di un ideale seguito del grande classico del cinema horror dell’epoca del bianco e nero, il Dracula di Tod Browning del 1931, come già si intuiva dallo spot in cui Cage omaggiava l’originale.

Questa la sinossi:

In questa mostruosa avventura ambientata al giorno d’ogg, il fedele servitore di Dracula, Renfield, è interpretato da Nicholas Hoult, che incarna il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia. Renfield è costretto a procurare le vittime per il suo padrone, oltre ad eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole esso sia. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vit,a al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre.

