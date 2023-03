Renfield: trailer finale del film con Nicholas Hoult e Nicolas Cage

Manca circa un mese all’arrivo nelle sale (previsto per il 27 aprile per l’Italia, e il 14 per gli USA) di Renfield, singolare horror comedy che vedrà protagonisti Nicolas Cage nei panni del Signore delle Tenebre, Dracula in persona, e Nicholas Hoult in quelli del suo (non più) fedele servitore che dà il titolo alla pellicola. L’incredibile e assurda lotta per l’indipendenza di Renfield prenderà la forma di una dark comedy molto animata, come possiamo vedere dal final trailer del film, appena lanciato da Universal Pictures.

Il film, che è nato da un’idea del Robert Kirkman di The Walking Dead, vede nel cast anche Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez, ed è un ideale seguito del grande classico del cinema horror dell’epoca del bianco e nero, il Dracula di Tod Browning del 1931, come già si intuiva dallo spot in cui Cage omaggiava l’originale.

Questa la sinossi:

In questa mostruosa avventura attuale del fedele servitore di Dracula, Renfield, Nicholas Hoult interpreta il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia. Renfield è costretto a procurare le vittime per il suo padrone, oltre ad eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole esso sia. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vit,a al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre.

